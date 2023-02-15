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НовостиОбщество15 февраля 2023 14:21

В Тамбовской области планируется очистить около 100 км берегов

Для участия в экологической акции «Вода России» заявилось около 4 тысяч жителей региона
Марина МАКОВЛЕВА

В 2023 году в Тамбовской области пройдет более 140 субботников на прибрежных территориях в рамках экологической акции «Вода России». Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов региона.

Предприятия, организации и муниципалитеты заявили об участии в мероприятиях около 4 тысяч человек. От мусора планируется очистить около 100 км береговой черты. Основные работы предполагаются в мае перед началом пляжного сезона и в сентябре после его завершения.

По просьбам жителей массовые субботники пройдут на берегах Студенца, Цны, на прудах у села Бокино. Планируется продолжить обустройство и наведение порядка на первой в области региональной экологической тропе к памятнику природы «Святовское озеро».

В субботниках примут участие волонтеры. При этом будет практиковаться раздельный сбор мусора. Участников по заявкам обеспечат мешками и перчатками.