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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 13:58

Тамбовчанин стал жертвой афериста при покупке машины

Мужчина отдал 55 тысяч рублей в качестве предоплаты, после чего мошенник пропал
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В полицию Котовска обратился житель Тамбова с сообщением о факте мошенничества. В ноябре прошлого года мужчина отдал знакомому деньги в качестве предоплаты для покупки автомобиля 55 тысяч рублей. 30-летний котовчанин обещал приобрести иномарку - «Тойоту» или «Фольксваген» и передать будущему автовладельцу. Затем стал избегать контакта с мужчиной, после чего тот понял, что его обманули и заявил в полицию.

- Подозреваемого в совершении преступления задержали и опросили, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество», ведется следствие.