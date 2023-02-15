Тамбовчанку будут судить за уклонение от административного надзора

В прокуратуре Уметского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу 28-летней местной жительницы. Ее обвиняют в самовольном оставлении места жительства в целях уклонения от административного надзора.

Согласно материалам дела, женщина проигнорировала решение суда и уехала в Волгоградскую область, чтобы уклониться от административного надзора. В другом регионе она жила три месяца, не уведомив об этом полицию.

Как отмечают в прокуратуре Уметского района, уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.