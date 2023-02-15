В Тамбове убирают свисающие с крыш снег и наледь

Коммунальщикам города поручили как можно скорее убрать снежные шапки и сосульки с кровель, чтобы избежать несчастных случаев. Соответствующее письмо направлено во все управляющие компании Тамбова, сообщили в городском комитете ЖКХ.

Накануне представители комитета проверили, как ведется эта работа в северной части города на Чичерина, сегодня такой рейд проходил на Астраханской, завтра запланирована проверка жилых домов в центральной части города. В аварийно-спасательную службу поступили заявки на удаление наледи в двух корпусах лицея №21 на ул. Энгельса и на ул. Лермонтовской, также проведено удаление наледи с крыши школы №9.

- Своевременное удаление с кровли снега и сосулек - забота хозяина здания. Это значит, что об удалении наледи с крыш частных домов должны побеспокоиться сами собственники, на общественных зданиях - руководители соответствующих предприятий и организаций, а если речь идет о многоэтажках - то, как правило, управляющие компании, с которыми заключен договор управления домом, - отметили в комитете ЖКХ Тамбова.

Кроме того, специалисты рекомендуют не оставлять автомобили вблизи домов с покатыми крышами, не снимать сигнальные ленты, которыми отмечены опасные участки. Такое «ограждение» является временной мерой. Если эти требования не выполнены, владелец помещения может понести не только административную, но и уголовную ответственность в случае трагического ЧП. Об опасности схода снега и льда с крыш сообщать в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, или в единую городскую диспетчерскую службу Тамбова по телефону 72-03-39.