Мичуринского перевозчика через суд обязали оформить паспорт безопасности на автобус ПАЗ

Прокуратура города Мичуринска провела проверку соблюдения требований транспортной безопасности индивидуальными предпринимателями, которые занимаются перевозками на территории города.

В ходе проверки выяснилось, что один из предпринимателей использовал для перевозки пасажиров автобус ПАЗ 4234-05. При этом паспорт безопасности на него отсутствовал, что является нарушением закона.

В суде прокуратура потребовала обязать перевозчика разработать паспорт безопасности на транспортное средство и направить его в управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности ЦФО Ространснадзора в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Ответчик исковые требование признал в полном объеме.

- Судом исковые требования прокурора города удовлетворены, - сообщает прокуратура Тамбовской области.