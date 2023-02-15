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НовостиОбщество15 февраля 2023 12:28

Мичуринского перевозчика через суд обязали оформить паспорт безопасности на автобус ПАЗ

Предприниматель нарушил требования закона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура города Мичуринска провела проверку соблюдения требований транспортной безопасности индивидуальными предпринимателями, которые занимаются перевозками на территории города.

В ходе проверки выяснилось, что один из предпринимателей использовал для перевозки пасажиров автобус ПАЗ 4234-05. При этом паспорт безопасности на него отсутствовал, что является нарушением закона.

В суде прокуратура потребовала обязать перевозчика разработать паспорт безопасности на транспортное средство и направить его в управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности ЦФО Ространснадзора в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Ответчик исковые требование признал в полном объеме.

- Судом исковые требования прокурора города удовлетворены, - сообщает прокуратура Тамбовской области.