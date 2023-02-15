Тамбовчанин выплатил долг по алиментам, чтобы не расстаться с ружьем

В отделение судебных приставов по Первомайскому и Староюрьевскому районам поступил судебный приказ. Согласно документу, отец обязан выплачивать ¼ часть своих доходов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Взыскательница обратилась с заявлением рассчитать алименты за 3 года, таким образом сумма задолженности составила 250 тысяч рублей.

Судебный пристав выяснил, что должник является заядлым охотником и имеет дорогостоящее итальянское гладкоствольное ружье.

- После того, как сотрудник ведомства вручил мужчине требование обеспечить доступ к имуществу для его описи и ареста, тот в течение часа внес денежные средства на депозит отделения судебных приставов по Первомайскому и Староюрьевскому районам. Задолженность по алиментам в полном объеме перечислена взыскателю, права несовершеннолетнего ребенка восстановлены, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.