В Тамбове запланировано отключение света

16 февраля в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по нескольким адресам.

По информации администрации города Тамбова, с 9.00 до 16.00 в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет на улицах:

- Михайлова, д. 44-60;

- Краснодонская, д. 21-38;

- Трудовая, д. 21-39;

- Загородная, д. 21-40;

- Лысогорская, д. 21-40;

- Широкая, д. 73-93.

С 9.00 до 12.00 на время проведения работ в трансформаторной подстанции на улицах:

- К. Маркса, д. 45/35;

- Сергеева-Ценского, д. 28-28А.

С 9.00 до 16.00 в связи с проведением опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ на улицах:

- Социалистическая, д. 2-52;

- Летняя, д. 19-52.