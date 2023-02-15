В Тамбове запланировано отключение света

16 февраля в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по нескольким адресам.
По информации администрации города Тамбова, с 9.00 до 16.00 в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет на улицах:
- Михайлова, д. 44-60;
- Краснодонская, д. 21-38;
- Трудовая, д. 21-39;
- Загородная, д. 21-40;
- Лысогорская, д. 21-40;
- Широкая, д. 73-93.
С 9.00 до 12.00 на время проведения работ в трансформаторной подстанции на улицах:
- К. Маркса, д. 45/35;
- Сергеева-Ценского, д. 28-28А.
С 9.00 до 16.00 в связи с проведением опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ на улицах:
- Социалистическая, д. 2-52;
- Летняя, д. 19-52.