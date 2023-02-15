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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:10

В Тамбовской области готовятся к весеннему паводку

«Проблемные» плотины обследованы специалистами
Марина МАКОВЛЕВА
Каждое ГТС закреплено за отдельным специалистом

Каждое ГТС закреплено за отдельным специалистом

Специалисты Тамбовского водного хозяйства обследовали плотины, которые требуют особого внимания. Все они оказались готовы к прохождению паводка. За каждым объектом закреплен ответственный специалист, чтобы немедленно отреагировать в случае неблагоприятной ситуации.

Отметим, что за последние 10 лет в Тамбовской области капитально отремонтированы 46 гидротехнических сооружений, расчищено около 100 км водных объектов.

- В преддверии прохождения весеннего паводка муниципалитетам поручено привести в порядок подъездные дороги, обеспечить функционирование ливневых систем населенных пунктов, - отмечают в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области