В Тамбовской области готовятся к весеннему паводку

Каждое ГТС закреплено за отдельным специалистом

Специалисты Тамбовского водного хозяйства обследовали плотины, которые требуют особого внимания. Все они оказались готовы к прохождению паводка. За каждым объектом закреплен ответственный специалист, чтобы немедленно отреагировать в случае неблагоприятной ситуации.

Отметим, что за последние 10 лет в Тамбовской области капитально отремонтированы 46 гидротехнических сооружений, расчищено около 100 км водных объектов.

- В преддверии прохождения весеннего паводка муниципалитетам поручено привести в порядок подъездные дороги, обеспечить функционирование ливневых систем населенных пунктов, - отмечают в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области