В Тамбовской области будут ловить пешеходов-нарушителей

16 февраля в Тамбовской области пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что, в соответствии с правилами, пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед автомобилями на пешеходных переходах обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Водитель машины, приближающейся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Несоблюдение этого правила грозит штрафом от 1500 до 2500 рублей.

- За нарушение правил дорожного движения пешеходом, согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.