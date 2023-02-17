В Тамбове прошли очередные рейды по местам незаконной торговли

С начала года комитет по экономическому развитию и торговле мэрии провел в Тамбове 11 рейдов по по местам несанкционированной торговли. На нарушителей составили 5 протоколов. Проверки проводились на улицах Чичерина, Ипподромной, Мичуринской.

- Мы обращаем внимание на соблюдение санитарного порядка торгующими. Кроме того, проверяем наличие соответствующих документов на продукцию у продавцов, - поясняет консультант комитета по экономическому развитию и торговле Елена Докшина.

Очередная проверка с участием представителей полиции и Роспотребнадзора прошла на ул. Базарной. В отношении продавцов, которые незаконно торговали молочными продуктами, составили 2 протокола по ст.29.6 регионального закона об административных правонарушениях. На сегодняшний день сумма штрафа за незаконную торговлю составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей при первом нарушении, при повторном — от 1,5 до 3 тыс. рублей.

- В Тамбове определены 22 санкционированные площадки для проведения торговли, - напоминает пресс-служба администрации Тамбова. - Со схемой их размещения можно ознакомиться на сайте администрации Тамбова. Все желающие могут выбрать место, оформить документы и продавать товары на законных основаниях.