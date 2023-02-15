Тамбовчане за год оформили больше 6 тысяч ипотечных кредитов

В Тамбовской области в 2022 году выдали 6224 ипотечных кредита на сумму 18,8 миллиарда рублей. В декабре 2022 года банки выдали тамбовчанам наибольшее количество таких займов, заключив 785 договоров на сумму 2,7 миллиарда рублей. В среднем жители региона брали в кредит 3,4 миллиона рублей сроком на 24 года, годом ранее эта сумма составляла 2,8 миллиона на 22,4 года. Средневзвешенная ставка по ипотеке в декабре составила 6,8%, уменьшившись за год на 0,9 п.п. Снижению способствовала реализация государственной программы льготной ипотеки. Общий ипотечный портфель в регионе на 1 января 2023 достиг 57,2 миллиарда рублей, увеличившись за год на 11,2%, при этом 99,7% ипотечных заемщиков региона вносят платежи своевременно.

- В случае возникновения трудной ситуации можно воспользоваться правом на ипотечные каникулы и отложить ежемесячные платежи сроком до полугода. На это время заемщик полностью защищен: банк не может ни расторгнуть договор досрочно, ни взыскать ипотечное жилье, - говорит управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.