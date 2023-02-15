Тамбовчанин украл из чужого дома 200 килограммов металла

Из дома жителя деревни Ястребовка Токаревского района пропали металлические трубы и уголки, которые кто-то вынес в отсутствие хозяев. Оперативники обнаружили следы машины и опросили владельца имущества. В совершении преступдения заподозрили 36-летнего местного жителя, от которого получили признательные показания. Похищенные металлоизделия общим весом около 200 килограммов мужчина хотел использовать в личных целях.

- Похищенные металлоизделия изъяты и будут возвращены владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». После проведения криминалистами экспертизы причиненного материального ущерба будет принято решение.