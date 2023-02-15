Тамбовский Роспотребнадзор забраковал 433 кг мясной продукции

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проверило предприятия, занимающиеся производством и оборотом мяса и мясной продукции. Таких в регионе насчитывается более 2 тысяч.

В 2022 году специалисты провели более 100 проверок, было исследовано 552 пробы мясной продукции. При этом обнаружены несоответствия по физико-химическим показателям у 4,5 % проб из 111-ти.

- За 2022 год специалистами управления Роспотребнадзора по Тамбовской области снято с реализации 9 партий мясной продукции объемом 433 кг не отвечающей предъявляемым требованиям по результатам лабораторного контроля, по причине отсутствия полной и достоверной информации, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции, а также по причине истекшего срока годности, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

По всем фактам применялись меры административного воздействия. В адрес руководителей предприятий направлялись предписания с конкретными предложениями об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.