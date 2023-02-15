У тамбовчанина нашли два ружья, обрез и патроны

В Моршанском районе сотрудники уголовного розыска нашли дома у 68-летнего мужчины два незарегистрированных охотничьих ружья, обрез 16 калибра и 5 патронов. Оружие и боеприпасы у него изъял и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД, по результатам которого будет принято решение.

- Виновным в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.