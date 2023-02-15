В Сампурском районе из-за возгорания на инвалидов обрушился потолок

В горящем здании не выдержали потолочные перекрытия

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара в Сампурском районе, в котором погибли двое.

Погибшие были инвалидами 1 группы

Ночью 15 февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Зеленой в селе Перикса Сампурского района. В пожаре погибли 76-летняя мать и 56-летний сын, оба инвалиды 1 группы.

В деревянном, обложенном кирпичом доме из-за пожара обрушились потолочные перекрытия.

- Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего Тамбовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты регионального следственного управления совместно с сотрудниками МЧС продолжают работу на месте трагедии, - рассказали в региональном СУ СК РФ.

- С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал заместитель прокурора Сампурского района Павел Левченко. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего находится на контроле прокуратуры области, - сообщают в ведомстве.

Фото прокуратуры Тамбовской области