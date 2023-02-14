Тамбовчанин расправился с родным дядей и напал на его сожительницу

В суде вынесли приговор 27-летнему жителю села Большая Липовица Тамбовского района, которого признали виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Вечером 11 июля прошлого года в одном из домов села обнаружили тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Следствием и судом установлено, что незадолго до этого в дом, где проживал его дядя с сожительницей, пришел племянник и на фоне неприязненных отношений стал избивать его сначала деревянной палкой, а затем нанес несколько ножевых ранений, после чего скрылся. В ходе конфликта злоумышленник также избил и нанес ножевые ранения сожительнице погибшего.

- Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.