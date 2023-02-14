В Тамбове не будет света на нескольких улицах

15 февраля в Тамбове отключат свет на нескольких улицах.

Так, по информации администрации города, в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 электричества не будет по адресам:

- б. Энтузиастов, д. 8-26;

- ул. Молодежная, д. 7-28;

- ул. Гражданская, д. 7-28;

- ул. Никифоровская, д. 95-117;

- пр. Никифоровский, д. 5-18;

- ул. К. Маркса, д. 334-342.

На время проведения работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:

- ул. Энгельса, д. 45/35;

- ул. Сергеева-Ценского, д. 21-69;

- ул. Советская, д.52.