В Тамбове не будет света на нескольких улицах

15 февраля в Тамбове отключат свет на нескольких улицах.
Так, по информации администрации города, в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 электричества не будет по адресам:
- б. Энтузиастов, д. 8-26;
- ул. Молодежная, д. 7-28;
- ул. Гражданская, д. 7-28;
- ул. Никифоровская, д. 95-117;
- пр. Никифоровский, д. 5-18;
- ул. К. Маркса, д. 334-342.
На время проведения работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:
- ул. Энгельса, д. 45/35;
- ул. Сергеева-Ценского, д. 21-69;
- ул. Советская, д.52.