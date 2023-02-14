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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 14:44

Тамбовчанина подозревают в незаконной торговле контрафактным алкоголем

У мужчины изъяли 50 литров спиртного
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сотрудники ГИБДД остановили на 214-м километре трассы Тамбов-Воронеж автомобиль «Форд Фокус», в салоне которого нашли контрафактную алкогольную продукцию. Выяснилось, что 52-летний житель села Шмаровка Мордовского района, перевозил спиртное, чтобы его продать. В общей сложности у мужчины изъяли 50 литров алкоголя, который направили на экспертизу.

- Возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Мужчине грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.