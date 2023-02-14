На севере Тамбова из-за проведения митинга-концерта 15 февраля запретят остановку и стоянку

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения 15 февраля митинга-концерта у мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в Афганистане, будет ограничено движение транспорта.

С 22 часов 14 февраля до окончания мероприятия 15 февраля запретят остановка и стоянку машин:

- по проезду, ведущему от улицы Мичуринской к учебным корпусам Тамбовского государственного технического университета (улица Мичуринская, д. 112);

- на парковке перед зданием учебного корпуса А ТГТУ (ул. Мичуринская, д. 112);

- по чётной стороне улицы Мичуринской, на участке от бульвара Энтузиастов до остановки общественного транспорта «Технический университет».

- 15 февраля с 10 часов до окончания мероприятия будет запрещено движение транспорта по проезду, ведущему от улицы Мичуринской к учебным корпусам ТГТУ, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.