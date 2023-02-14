Тамбовчанин поджег дачу знакомого из мести

В одном из дачных массивов Тамбова неизвестный поджег дачу. Строение, принадлежащее 35-летнему мужчине, частично выгорело. В ходе осмотра у полицейских появилась версия о поджоге.

Сотрудники уголовного розыска задержали 60-летнего жителя улицы Интернациональной. Мужчина сознался в поджоге. По его словам, на преступление он пошел из-за личной неприязни. Злоумышленник облил постройку горючей жидкостью и подпалил.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Злоумышленнику придется возместить материальный ущерб из своего кармана.