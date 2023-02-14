В Рассказове прохожий одолжил у мужчины телефон и скрылся с ним

В Рассказове на Фабричном проезде к 31-летнему мужчине подошел неизвестный. Он попросил одолжить телефон, чтобы сделать важный звонок. Свой мобильник он якобы забыл дома.

Мужчина отдал свой телефон неизвестному. Тот усыпил его бдительность и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские выяснили приметы подозреваемого и установили его личность. Им оказался 29-летний молодой человек из села Нижнеспасское.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, похищенное задержанный успел сбыть, а деньги потратил на себя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.