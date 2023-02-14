В Тамбове вынесли приговор врачу-онкологу, которая за взятку подделала документы для оформления инвалидности

В Ленинском районном суде Тамбова вынесли приговор врачу-онкологу Тамбовской ЦРБ, которую признали виновной в преступлении по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Как выяснилось, медик являлась членом центральной врачебной комиссии ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» и в ее компетенцию входило принятие решений по вопросу о направлении пациентов на медико-социальную экспертизу. В апреле 2020 года врач изготовила подложный выписной эпикриз, справку об обращении пациентки за помощью в Медицинский радиологический научный центр, с установкой ей серьезного диагноза. На основании подложных документов, онколог внесла в медицинские документы пациентки заведомо ложные сведения для последующего их предоставления на центральную врачебную комиссию ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» для выдачи женщине направления на медико-социальную экспертизу, без ее фактического осмотра и обследования. За это медик получила взятку в 18 тысяч рублей. Свою вину женщина признала, с ней заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

- Суд признал медика виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы (условно, с испытательным сроком 3 года) со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 180 000 тысяч рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работы в деятельности врачебной комиссии сроком на 2 года, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.