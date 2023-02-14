В Тамбове осудили гражданина Таджикистана, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков

Тамбовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Республики Таджикистан. Мужчин обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков по предварительному сговору в особо крупном размере.

Фигуранты обвинялись в том, что они заранее договорились заняться продажей наркотиков. Им было известно, где на территории Тамбовского района находится тайник с веществами, замененными сотрудниками УФСБ на муляж. Мужчины извлекли муляж и перепрятали его в новое место.

Новый тайник фигуранты сфотографировали на сотовый телефон, чтобы сообщить о нем возможным покупателям. Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ.

Как сообщают в Тамбовском районном суде, вердиктом коллегии присяжных заседателей одного из мужчин оправдали, так как его соучастие сочли недоказанным. Второго фигуранта признали виновным, но заслуживающим снисхождения. Его приговорили к 9 годам тюрьмы в колонии строгого режима.