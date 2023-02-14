Тамбовчанин взыскал больше 400 тысяч рублей с виновника аварии

В суде рассмотрели дело о возмещении вреда после дорожно-транспортного происшествия. В декабре 2021 года мужчина, управляя автомобилем «ТОЙОТА ХАЙЛАКС», выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ФОРД ФОКУС». На момент ДТП гражданская ответственность виновника аварии не был застрахована.

Водитель второй машины обратился в Кирсановский районный суд о взыскании с виновника ДТП компенсации имущественного вреда – 388 852 рубля; компенсации морального вреда – 10 000 рублей; судебных расходов по оплате независимой экспертизы – 12 360 рублей; оплаты государственной пошлины – 7 089 рублей; услуги представителя - 10 000 рублей, а также почтовых расходов по отправке телеграммы - 499 рублей.

В части требований о компенсации морального вреда истец представил медкарту, свидетельствующую о прохождении лечения после аварии.

Районный суд пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию имущественного вреда, судебные расходы по оплате независимой экспертизы, услуг представителя, почтовые расходы, в сумме, указанной в иске. В удовлетворении требования о взыскании компенсации морального вреда, судом отказано, в связи с тем, что доказательств, подтверждающих факт получения телесных повреждений именно в результате ДТП, произошедшего в декабре 2021 года, истцом не представлено, поскольку за оказанием медицинской помощи он обратился в медицинскую организацию лишь спустя двое суток после ДТП.

- Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, проанализировав имеющиеся в деле доказательства, согласился с выводами районного суда, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.