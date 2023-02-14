В Моршанске ищут родственников красноармейцев, погибших в годы войны

В Моршанске разыскивают родственников красноармейцев. Они погибли во время Великой Отечественной войны.

Водопьянов Владимир Степанович 1923 года рождения из деревни Собино Моршанского района. мужчина окончил 10 классов, убит в бою 27.11.1941 года.

Панов Василий Филиппович, 1915 года рождения из Сокольнического лесничества Моршанского района. Работал бухгалтером, окончил рабфак. Старший лейтенант, командир взвода, умер 31.03.1942. Известны имена его родителей: мать Панова Алимпиада Николаевна 1889 года рождения, отец - Панов Филипп Семенович.

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