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НовостиОбщество14 февраля 2023 11:31

В Моршанске ищут родственников красноармейцев, погибших в годы войны

Администрация города просит откликнуться тех, кто располагает какой-либо информацией
Марина МАКОВЛЕВА

В Моршанске разыскивают родственников красноармейцев. Они погибли во время Великой Отечественной войны.

Водопьянов Владимир Степанович 1923 года рождения из деревни Собино Моршанского района. мужчина окончил 10 классов, убит в бою 27.11.1941 года.

Панов Василий Филиппович, 1915 года рождения из Сокольнического лесничества Моршанского района. Работал бухгалтером, окончил рабфак. Старший лейтенант, командир взвода, умер 31.03.1942. Известны имена его родителей: мать Панова Алимпиада Николаевна 1889 года рождения, отец - Панов Филипп Семенович.

Администрация города Моршанска обращается к жителям с просьбой сообщить любую известную информацию по телефону 8 (47533) 4-25-78.