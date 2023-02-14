Тамбовчанин, который спровоцировал смертельную аварию, на 1,8 года отправится в колонию-поселение

13 февраля в Моршанском районном суде вынесли обвинительный приговор мужчине, который управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и спровоцировал гибель человека.

В суде выяснили, что ночью 14 декабря 2021 года водитель находился за рулем «Mazda 626» и двигался на автомобильной дороге «Тамбов-Шацк» в районе поселка Молодежный, Моршанского района. Мужчина допустил грубое нарушение требований Правил дорожного движения: не выбрал скорость с учетом темного времени суток, а также наличия гололедицы на дороге. В результате иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двигавшимся по своей полосе автомобилем «Lada Granta». В результате столкновения двух автомобилей, пассажир автомобиля «Lada Granta» от полученных травм скончался. В судебном заседании водитель свою вину не признал, с предъявленным обвинением не согласился.

- Исследовав обстоятельства дела, дав надлежащую оценку показаниям потерпевшей, свидетелей, подсудимого и другим собранным по делу доказательствам в их совокупности, суд посчитал доказанной вину подсудимого и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.