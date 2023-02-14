Женщина, обвиняемая в краже денег у ветерана из Сосновского района, получила условный срок

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу 36-летней жительницы Рязанской области. Ее признали виновной в краже с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере.

В суде установлено, что женщина приехала в село Отъяссы, незаконно пробралась в дом ветерана Великой Отечественной войны и похитила 315 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.

Как рассказали в прокуратуре Сосновского района, учитывая личность виновной, наличие маленьких детей, признание вины и частичное возмещение ущерба, женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.