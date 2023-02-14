Дома жителей деревни Красненькая каждый год затапливает при паводке

При дожде и паводке жить здесь становится некомфортно

Прокуратура Тамбовского района провела проверку по обращению жителя деревни Красненькая. Мужчина сообщил, что местная администрация не принимает меры по устранению ежегодного подтопления паводковыми и дождевыми водами территории дома в переулке Тепличный.

Как выяснилось, территории вблизи дома № 7 «А» по переулку Тепличный и дома № 1 в микрорайоне Тепличный ежегодно подтапливаются паводковыми и дождевыми водами. При этом обращения жителей в местную администрацию результатов не принесли.

Прокурор Тамбовского района направил в суд иск, требуя обязать администрацию Донского сельсовета обустроить ливневую канализацию, чтобы обеспечить водоотведение.

- По результатам рассмотрения суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил их, возложив соответствующие обязанности на администрацию сельсовета, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

Фото прокуратуры Тамбовского района