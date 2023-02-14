В Тамбовской области стало больше заболевших гриппом и ОРВИ

В Тамбовской области за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ выросло на 10,4 %. В поликлиники обратилось 8114 человек, из них 43,5 % детей. Грипп выявили у 35 обратившихся, среди них 13 детей.

Самые высокие показатели заболеваемости отмечаются в Тамбове, Рассказове, Инжавинском районе и Моршанске. Кроме того, большой прирост заболевших выявлен в Моршанском, Ржаксинском и Жердевском районах.

В рамках мониторинга обследовано 22 больных с признаками ОРВИ. У 6 из них обнаружены риновирусы, метапневмовирус, Covid-19, РС-вирус. В 1-ом случае выделен вирус гриппа типа В.

- С начала ноября среди жителей области выявлено 589 случаев гриппа. На долю гриппа типа А(H1N1) свиной пришлось 83,3%, гриппа типа А(H3N2) – 2,8%, гриппа типа В – 13,7%, - сообщают в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.