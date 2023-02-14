Тамбовчанка на «Пежо» вылетела в кювет, пытаясь обогнать другую машину

Авто вылетело с дороги и врезалось в столб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 20-летняя девушка, произошла 13 февраля в 8 часов 10 минут на 11 километре автодороги Тамбов - Северный обход. Водитель, управляя автомобилем «Пежо 107», обгоняла другую машину, но не справилась с управлением. Ее автомобиль занесло, он оказался в кювете и врезался в опору ЛЭП.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.