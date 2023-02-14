Житель Мичуринска мог лишиться дома из-за долга соседу

По решению суда житель Мичуринска, задолжавший соседу внушительную сумму, обязан был рассчитаться с долгом. Но 65-летний мужчина не торопился вернуть деньги.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, было установлено, что должнику принадлежит дом и три земельных участка. Сотрудники ведомства наложили на недвижимое имущество арест и передали его на оценку, чтобы после продать с торгов.

- Осознав, что его дом и землю могут продать на торгах, должник сразу же изыскал денежные средства в размере 1 млн 199 тысяч рублей и полностью погасил задолженность, в том числе исполнительский сбор на сумму 84 тысячи рублей, вынесенный в качестве санкции за несвоевременное исполнение требований исполнительного документ, - сообщают в УФССП России по Тамбовской области.