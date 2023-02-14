Летом в городских лагерях отдохнут 4,5 тысяч юных тамбовчан

В Тамбове приступили к подготовке и организации отдыха детей в каникулярное время. Соответствующее постановление подписано в администрации города. В первый месяц лета на базе 20 школ будут работать лагеря с дневным пребыванием детей. В течение смены, продолжительность которой составит 21 день, здесь отдохнут 3850 ребят. Общая стоимость путевки составляет почти 5 тысяч рублей, при этом родителям предстоит заплатить только 1270. Остальное компенсируют из бюджета. Стоимость питания в день на каждого ребенка составит порядка 140 рублей.

- Ребят от 7 до 11 лет кормят три раза в день, так как по расписанию им положен дневной сон. Те, кто старше 11 лет, получают двухразовое питание, но перед уходом домой им выдают еще напиток и фрукты,- рассказали в комитете образования мэрии.

Как и в прошлые годы, пришкольные лагеря планируют работать в режиме профильных смен различной направленности: экологической, спортивно-оздоровительной, интеллектуально-познавательной и других.

В очередной раз для юных горожан свои двери откроет загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Салют». Он находится в структуре детско-юношеской спортивной школы № 1. Сюда приедут отдыхать ее воспитанники. Всего — 680 человек. Лагерь будет работать в четыре смены. Наряду со спортивными тренировками ребят ждут творческие и развлекательные мероприятия, активная досуговая деятельность.