Тамбовчанин сделал три тайника с наркотиками

13 февраля на улице Пушкинской города Кирсанова сотрудники наркоконтроля обнаружили три тайника-закладки. По подозрению в их размещении задержали 25-летнего мужчину. При досмотре у него было обнаружили и изъяли наркотики. Как показала экспертиза, в свертках оказался N-метилэфедрон. Задержанный, проживающий на улице Рабоче-крестьянской, в сговоре с заказчиком распространял наркотики. Он делал закладки и сообщал об их местоположении покупателям.

- Кирсановцу грозит обвинение в преступлении по статье 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, -сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.