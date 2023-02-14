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НовостиОбщество14 февраля 2023 6:30

В Тамбовской области проведут юридические консультации для участников СВО и их семей

Мероприятия пройдут 14-17 февраля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

17 февраля в Тамбовской области состоится Единый день бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Бесплатную юридическую помощь можно будет получить в 50 пунктах правовой помощи в городах и районах области.

- Прием граждан посменно будут вести сотрудники органов прокуратуры, Росреестра, Отделения Социального фонда России в Тамбовской области, представители адвокатуры, нотариата, Государственного юридического бюро Тамбовской области, юристы из числа общественников, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, с 14 по 17 февраля реготделение Ассоциации юристов России организует прием обращений за бесплатной юридической помощью посредством системы видеофонии из центров правовой информации, расположенных в городах и районах Тамбовской области. Военнослужащие и члены их семей смогут задать вопросы юристам с 10.00 до 13:00.

Со списком пунктов правовой помощи в городах и районах области можно ознакомиться в прикрепленном документе, перейдя по ссылке https://vk.com/wall-182907909_6162.