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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 6:10

Тамбовчанина, подозреваемого в разбойном нападении, отправили под стражу на 2 месяца

Мужчина представился полицейским, чтобы попасть домой к потерпевшему
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 51-летнего тамбовчанина. Мужчина является подозреваемым в деле о разбое с незаконным проникновением в жилище.

Расследование помогло установить, что подозреваемый, представившись сотрудником полиции и предъявив поддельное удостоверение, вошел в дом к мужчине под ложным предлогом осмотра жилища. Оказавшись внутри злоумышленник напал на хозяина дома, чтобы поживиться его имуществом.

По информации Уваровской межрайонной прокуратуры, районный суд вынес постановление заключении подозреваемого под стражу на 2 месяца.