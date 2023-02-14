Тамбовские хоккеисты вышли в плей-офф ВХЛ

После этой победы стало ясно, что "волки" в текущем сезоне проведут еще не менее пяти матчей. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» принимал на своем льду воскресенский «Химик». После пяти неудач кряду нашим парням кровь из носу нужно было вернуть утраченную уверенность в своих силах. Да и победа обеспечивала досрочный выход в плей-офф.

В итоге, одним выстрелом парни Алексея Ваулина убили двух зайцев. И победили, впервые с 23 января, и продлили свой сезон как минимум еще на пять матчей. Ворота «Химика» по разу огорчили – Тимур Таратунин (16-я, 1:0), Антон Лазарев (55-я, 2:1) и Тимур Фаткуллин (59-я, 3:1). По два очка по системе «гол+пас» заработали Таратунин и Игорь Швырев. Тимур помог отличиться тезке Фаткуллину, а Игорь по разу ассистировал каждому из Тимуров. Итог – 3:1 в пользу «Тамбова».

После вчерашнего игрового дня «Тамбов» занимает девятое место с 61 очком. В ТОП-3 входят – ханты-мансийская «Югра» (74 балла), новокузнецкий «Металлург» и красноярский «Сокол» (по 70). Теперь 15 февраля «Тамбов» завершит «регулярку» дома с потерявшей турнирную мотивацию «Рязанью» (20-е место, 47 очков). Начало встречи в 18:30.