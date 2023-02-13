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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 15:46

Сотрудника Тамбовского лесхоза приговорили к 2 годам тюрьмы за вырубку леса

Подсудимый частично признал вину и добровольно возместил ущерб
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовский районный суд вынес приговор по обвинению в совершении экологического преступления в отношении бывшего работника Тамбовского лесхоза. Его признали виновным в незаконной рубке леса с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Суд установил, что подсудимый вырубил в Тамбовском районе деревья различных пород на землях лесного фонда, являющегося собственностью Российской Федерации. При этом не были оформлены необходимые документы. Подсудимый частично признал вину.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в частности, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Как сообщают в Тамбовском районном суде, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.