Бывшего чиновника оштрафовали на 50 тысяч рублей за распространение сведений о частной жизни коллег

Собранные следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 47-летнему жителю Тамбова. Его признали виновным в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.

Следствием и судом установлено, что фигурант, ранее работавший в администрации области, после увольнения затаил злобу на некоторых бывших коллег. Он создал в одном из мессенджеров информационный канал и размещал в нем компрометирующие материалы в адрес региональной власти.

- В одном из постов бывший чиновник разместил полученную незаконным путем информацию о том, что его бывший коллега не отразил в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера некоторые сведения и далее подробно описал, какое имущество, счета и т.п. не были указаны им в декларации. Таким образом он нарушил гарантированное Конституции РФ право гражданина на неприкосновенность частной жизни и его личную тайну, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Приговором суда ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.