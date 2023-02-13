Житель Рассказова получил срок за применение насилия к полицейскому

Рассказовские следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ночью полицейские выехали на одну из улиц города. Их вызвали из-за конфликта между 34-летним мужчиной и его сожительницей. При попытке разобраться в ситуации злоумышленник проявил агрессию и даже ударил одного из полицейских ногой в живот и по ногам.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, мужчину задержали. Как выяснилось, он уже не раз имел проблемы с законом. Позже суд признал его виновным и приговорил его к 1,5 годам тюрьмы.