В Тамбове на ул. Володарского запретят проезд через двор

В Тамбове на ул. Володарского, 4-6 запретят сквозной проезд автомобилей через дворовую территорию. Перед въездом во двор будут установлены знаки «Жилая зона». Соответствующее решение приняли на одном из выездных совещаний, которое состоялось осенью минувшего года. В настоящий момент профильный комитет разработал новую схему дорожного движения на дворовой территорий, которая сейчас находится на согласовании в ГИБДД.

Долгие годы проезд во двор загораживал бетонный блок, который был установлен жителями самовольно. В 2021 году во дворе делали ремонт проезжей части и блок убрали. По словам жителей, после этого через двор устремился поток автомобилей.

Однако установить бетонное ограждение вновь было бы незаконным, поскольку это нарушает требования пожарной безопасности. В случае ЧП пожарная машина или скорая помощь не смогут оперативно заехать во двор.

- Единственно законной возможностью ограничить движение через двор является установка дорожных знаков, что вскоре и будет сделано, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.