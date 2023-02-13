Тамбовчанка за рулем «ИНФИНИТИ ЕХ25» не уступила дорогу отечественому авто и спровоцировала аварию

Иномарка не уступила дорогу второй машине Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 12 февраля в 20 часов 20 минут на 67 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка» в Пичаевском районе. 45-летняя женщина, управляя автомобилем «ИНФИНИТИ ЕХ25», выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущество в движении «LADA LARGUS». Произошло столкновение и отечественная машина съехала в кювет.

- В результате аварии травмы получили 54-летний водитель отечественного автомобиля и его 32-летняя пассажирка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи доставили в Пичаевскую ЦРБ.