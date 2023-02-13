В Тамбове не будет света по нескольким адресам

14 февраля в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

По сведениям администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 не будет света на Рассказовском ш., 2-2Д.

Кроме того, на время ремонта трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 электричество отключат по улицам:

- Киквидзе, д. 9А-96;

- Нагорная, д. 17-25;

- Дружбы, д. 1-88;

- Фестивальная, д. 1-90;

- Дорожная, д. 45-57

с 13.30 до 16.30 по улицам:

- пер. Совхозный, д. 1-5, 24-26Б;

- Моршанское ш., д.38Б.