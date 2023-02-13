На Тамбовщине в столкновении грузовика и легковушки пострадал 4-летний ребенок

Мальчика на месте осмотрели медики Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 4-летний ребенок, произошла 12 февраля в 19 часов 20 минут на 473 километре автодороги «Р22-Каспий». 36-летний водитель КамАЗа в составе полуприцепа «HUMBAUR» не учел безопасную дистанцию до двигавшейся впереди «Лады Весты» под управлением 34-летнего мужчины и столкнулся с легковушкой.

- В результате аварии незначительные травмы получил 4-летний пассажир автомобиля «Лада Веста», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Ребенка на месте аварии осмотрели медики бригады скорой помощи.