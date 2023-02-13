Родители рассказовских учеников жалуются на аварийное состояние карниза школы

Родители рассказовских школьников жалуются на аварийное состояние карниза в одном корпусов учебного учреждения. Сейчас в здании назначили экпертизу. Обследование займет четыре недели. По его итогам будет принято решение о дальнейшей судьбе здания. Решается вопрос о дальнейшем обучении ребят. Третий корпус посещают 13 классов, состоящих из 274 детей. Один из вариантов предполагает дистанционное обучение. Еще одно предложение – на время перевести учеников во второй корпус, имеются все возможности для организации обучения всех классов в одну смену.

- При этом к месту занятий учеников можно доставлять школьными автобусами, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.