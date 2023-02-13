В 2022 году жители Черноземья приобрели в Сбербанке 4,6 тонн драгметаллов

В 2022 году жители Черноземья приобрели около 4,6 тонн драгоценных металлов, которые были оформлены в виде обезличенных металлических счетов в Сбере. Суммарно было открыто около 20 тысяч счетов. Объем средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, превысил 3,5 млрд рублей. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Самым популярным драгоценным металлом для инвестиций у жителей Черноземья, как и в 2021 году, остается золото. На его долю приходится почти половина от количества всех открытых ОМС. Затем следует серебро – 34%, а остальные счета приобретены в палладии и платине (11% и 6% соответственно).

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Обезличенный металлический счет является аналогом обычного банковского счета, на котором вместо денег хранится драгоценный металл в граммах. Мы видим логичный рост интереса к драгоценным металлам. Это один из надежных и доступных способов сохранить средства. Клиент может в любой момент купить или продать металл банку, не получая его на руки и без проверки слитков».