В Тамбове в пожаре пострадали 2 человека

Пожар ликвидировали 2 отделения спасателей с автолестницей Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

За прошедшую неделю на территории Тамбовской области произошел 21 пожар, пострадало 2 человека, эвакуировано 5 человек.

В Тамбове на улице Ново-Стремянная в 5-ти этажном доме выгорела комната одной из квартир. Пострадали 52-летняя женщина и 34-летний мужчина. Еще 5 человек пришлось эвакуировать.

- Пожар ликвидировали 2 отделениями 1 специализированной пожарно-спасательной части и автолестница, - сообщают в ГУ МЧС по Тамбовской области.