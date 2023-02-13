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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 11:19

В Тамбове в пожаре пострадали 2 человека

Еще пятерых пришлось эвакуировать
Марина МАКОВЛЕВА
Пожар ликвидировали 2 отделения спасателей с автолестницей

Пожар ликвидировали 2 отделения спасателей с автолестницей

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

За прошедшую неделю на территории Тамбовской области произошел 21 пожар, пострадало 2 человека, эвакуировано 5 человек.

В Тамбове на улице Ново-Стремянная в 5-ти этажном доме выгорела комната одной из квартир. Пострадали 52-летняя женщина и 34-летний мужчина. Еще 5 человек пришлось эвакуировать.

- Пожар ликвидировали 2 отделениями 1 специализированной пожарно-спасательной части и автолестница, - сообщают в ГУ МЧС по Тамбовской области.