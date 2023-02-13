Житель Мичуринского района сходил в гости к знакомой и недосчитался денег

В полицию с сообщением о краже обратился житель села Заворонежское Мичуринского района. 41-летний мужчина рассказал, что недавно побывал в гостях у знакомой, где вместе с компанией выпивал. Потеряв бдительность, потерпевший не заметил, как хозяйка дома вытащила из его куртки 5000 рублей.

Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу и начал задавать вопросы знакомой, у которой гостил. Но та все отрицала.

Сотрудники уголовного розыска нашли 34-летнюю злоумышленницу, она дала признательные показания. Ранее женщина уже имела проблемы с законом. Большую часть похищенных денег она потратила на продукты и спиртное и теперь должна возместить материальный ущерб из своего кошелька.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовного дело о краже.