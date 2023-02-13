Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 февраля 2023 10:24

Житель Мичуринского района сходил в гости к знакомой и недосчитался денег

Из кармана куртки мужчины пропали 5 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию с сообщением о краже обратился житель села Заворонежское Мичуринского района. 41-летний мужчина рассказал, что недавно побывал в гостях у знакомой, где вместе с компанией выпивал. Потеряв бдительность, потерпевший не заметил, как хозяйка дома вытащила из его куртки 5000 рублей.

Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу и начал задавать вопросы знакомой, у которой гостил. Но та все отрицала.

Сотрудники уголовного розыска нашли 34-летнюю злоумышленницу, она дала признательные показания. Ранее женщина уже имела проблемы с законом. Большую часть похищенных денег она потратила на продукты и спиртное и теперь должна возместить материальный ущерб из своего кошелька.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовного дело о краже.