Нетрезвый житель Уварова попытался дать взятку полицейскому

В Уварове была совершена попытка дать взятку сотруднику патрульно-постовой службы. Полицейский-водитель задержал в общественном месте нетрезвого мужчину. Причем последний попытался избежать наказания и дать полицейскому взятку.

Сотрудник полиции отказался от денег и сразу сообщил о попытке подкупа руководство и коллег из службы собственной безопасности.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 46-летний житель Уварова будет привлечен к уголовной согласно статье 291.2 «Мелкое взяточничество». Виновному грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного год, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.