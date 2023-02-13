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НовостиОбщество13 февраля 2023 8:39

На уборку снега в Тамбове вышло более 120 рабочих и 80 машин спецтехники

За выходные из города вывезено более 90 КамАЗов снега
Марина МАКОВЛЕВА
Уборку ведут вручную и при помощи техники

Уборку ведут вручную и при помощи техники

В ночь на воскресенье 12 февраля в Тамбове начался снегопад. Службы городского хозяйства сразу начали вывозить снег, обрабатывать дороги и тротуары на крупных улицах: Советской, Интернациональной, Рылеева, Магистральной, Мичуринской, Чичерина, Сенько, Гастелло.

- К уборке в выходные дни было привлечено порядка 60 рабочих и 65 единиц техники - погрузчики, плужно-щеточные тракторы, грейдеры, шнекороторы. За субботу и воскресенье им удалось собрать и вывезти 1100 кубометров снега, - рассказали в администрации города Тамбова.

Уборка продолжается. В понедельник, 13 февраля на работу вышло 4 звена рабочих. Тяжелая техника расчищает второстепенные улицы. Также ведется обработка тротуаров, очистка пешеходных переходов и остановок. Задействовано более 120 человек и 80 машин спецтехники.

Фото администрации города Тамбова