Тамбовчане хранят в банках больше 134 миллиардов рублей

Объем вкладов жителей Тамбовской области на 1 января 2023 года составил 134,4 миллиарда рублей, увеличившись за год на 12,6%. При этом остаток привлеченных средств физических лиц без учета счетов эскроу увеличился за год на 11,6% до 128,4 миллиардов рублей.

Сбережения региональных предприятий по итогам прошлого года составили 18 миллиардов рублей. На счетах индивидуальных предпринимателей Тамбовщины объем средств увеличился на 18,7%, составив 8,1 миллиарда рублей.

Стоит сказать, что за 2022 год сбережения жителей региона на 8,3% превысили ссудную задолженность перед банками, которая на начало текущего года составила 124,1 миллиарда рублей, увеличившись за год на 5,2%. Задолженность по кредитам на потребительские цели выросла незначительно (на 0,6%) до 66,9 миллиарда рублей. В общем объеме кредитов, выданных населению в 2022 году, доля кредитов на потребительские цели составляет 53,9%.

- Повышение ключевой ставки и ставок по вкладам весной 2022 года предотвратило неконтролируемый рост цен и спасло сбережения от обесценения. В результате банки подняли свои ставки по вкладам. Люди стали активно возвращать средства на банковские депозиты, стремление граждан тратить сбережения уменьшилось. Это остановило дальнейшее ускорение роста цен. Возвращение ставок на более умеренные уровни поддерживает спрос в экономике. Предприятия активнее берут кредиты, расширяют производство, а это обеспечивает рабочие места и доходы людей. Становятся более доступными и кредиты, - говорит управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.